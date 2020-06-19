Львівщину відвідає прем’єр-міністр

У суботу, 20 червня, на Львівщину з робочим візитом завітає прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це під час брифінгу 19 червня повідомив заступник голови Іван Собко Львівської ОДА, передає Львівський портал.

Проте наразі невідома програма візиту прем’єр-міністра.

«Завтра з робочим візитом приїде прем’єр-міністр та інші представники центрального апарату. Ми готуємося до нього. Про заходи буде повідомлено додатково», – сказав Іван Собко.

Зазначимо, востаннє Денис Шмигаль відвідував Львівщину на початку травня. Тоді він провів термінову нараду з приводу врегулювання ситуації, що склалась у Львівській області через пандемію коронавірусної інфекції.

Додамо, Кабінет Міністрів України склав рейтинг облдержадміністрацій по усій Україні за виконанням заходів по боротьбі з епідемією коронавірусу. Найкраще з пандемією справляється Луганська ОДА, натомість Львівська ОДА опинилася на останньому місці. Ці показники були розділені за двома великими напрямами: виконання доручень уряду та виконання доручень прем’єр-міністра.