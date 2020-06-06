Шмигаль ревізує Львівщину, бо область не пройшла піку захворюваності на коронавірус

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Львові за участі заступниці міністра МОЗ Ірини Микичак, провів термінову нараду з приводу врегулювання ситуації, що склалась в області через пандемію коронавірусної інфекції. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

«За статистикою останніх днів Львівщина стала своєрідним антирекордсменом. Спалаху не спостерігається, але кількість інфікованих рівномірно зростає. Джерелом зростання стало місто Львів. Через збільшення кількості інцидентів Львівська область обігнала Чернівецьку. Крім цього, утворилась черга на ПЛР тестування. Щоб не допустити реального спалаху, необхідно діяти швидко та консолідовано», – закликав Денис Шмигаль.

Заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак повідомила, що Львівщина ще не пройшла піку захворюваності тому необхідно задіювати важелі впливу на ситуацію.

«Ми очікували спалаху на Львівщині на початку епідемії в силу її географічного розташування та інших особливостей. Але тоді регіон спрацював ідеально. До цього показника долучились як фахово підготовлена медична система, так і свідомість самих жителів області, які ретельно дотримувались карантину. Прогнозуємо, що Львівщина ще не пройшла піку захворюваності, тому мусимо в короткі терміни задіяти усі можливі важелі впливу на ситуацію», – акцентувала Ірина Микичак

За результатами наради Денис Шмигаль доручив розглянути можливість запуску пулінг-тестування, що дозволить одночасно тестувати 5 зразків відібраного матеріалу. Подібну схему планують розпочати на базі лабораторій, що задіяні до процесу тестувань.

Окрім того, під час наради порушили питання інтенсивних навчань для вірусологів, аби підсилити штат фахівців, які працюють у Лабораторному центрі та інших лабораторіях області.

В межах зустрічі голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив голові Уряду, що досить гостро останнім часом постало питання внутрішньообласних перевезень, адже економіка потребує відновлення транспортних сполучень.