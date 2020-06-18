У Львівській облраді депутати блокували голосування за майнове питання

У Львівській обласні раді 18 червня під час розгляду майнового питання щодо приватизації низки комунальних об’єктів відбулася перепалка і спроба блокування голосування. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Так, обласні депутати проголосували за включення у перелік продажу з аукціону таких об’єктів: нежитлова будівля у Пустомитах на вул. М. Грушевського, 58 (площа – 440,2 кв м); нежитлові приміщення у Львові на вул. Б. Антонича, 10 ( І поверх, площа –29,2 кв м); нежитлові приміщення у Львові на вул. В. Винниченка, 1 (І поверх, площа – 64,8 кв м); нежитлові приміщення у Стрию на вул. Б. Хмельницького, 34 (І поверх, площа – 118,7 кв м); будівля гаражів та складу у Львові на вул. Княгині Ольги, 104 (площа – 148,1 кв м); комплекс будівель та споруд у Львові на вул. А. П’ясецького, 9 (загальною площею – понад 8 тис. кв м); столярна майстерня у Львові на вул. М. Некрасова, 6 (площа – 236 кв м).

Додамо, що серед них – приміщення друкарні у Стрию, столярна майстерня на території Львівської обласної клінічної лікарні, аптечний склад на вулиці П’ясецького у Львові, центральна районна аптека у Пустомитах, а також об’єкт на вулиці Винниченка, 1, де розташовується Львівська обласна бібліотека для дітей.

Після цього на середину сесійної зали вийшов Олег Панькевич і заявив, що «свободівці» будуть блокувати голосування за «злочинні корупційні питання». Представники фракції підійшли до президії облради і з головою ЛОР Олександром Ганущиним зав’язалася емоційна перепалка. У відповідь на закиди Олега Панькевича голова облради наголосив, що це блокування – «спроба зірвати наповнення бюджету».

Коли емоції вщухли і депутати таки розсілися на свої місця, Олександр Ганущин зазначив, що у список приватизації через блокування не встигли включили два об’єкти. Мова йде про приміщення Львівської обласної клінічної лікарні: оранжерею на вулиці Некрасова,6, (площа – 249,9 кв м), а також центральний рентгенрадіо-фізкабінет на вул. Чернігівська, 7 (площа – 389,4 кв м). За його словами, майнова комісія виїде на місце і додатково вивчить ці питання, далі з цього приводу проведуть громадські слухання, а потім питання знову заслухають у сесійній залі.

Нагадаємо, під час позачергової сесії ЛОР 2 червня відбулися пертурбації у майновій комісії. Детальніше про це читайте тут.

Фото: скріншот з відео