Свято музики у Львові присвятять медикам

У неділю, 21 червня, у Львові святкуватимуть День музики та День медичного працівника. На різних локаціях міста лунатимуть музичні твори, таким чином музиканти дякуватимуть медикам за щоденну працю.Також у цей день на фасаді лікарні швидкої медичної допомоги відкриють мурал «Подяка лікарям». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

До святкування Світового дня музики Львів долучається вже восьмий рік поспіль. Цьогоріч Свято музики у нашому місті буде особливим: його присвячено всім медичним працівникам, які щоденно борються за наше здоров’я.

Учасників і глядачів закликають дотримуватись безпеки і не забути одягати захисні маски, дотримуватись безпечних дистанцій. Для дотримання карантинних обмежень буде залучена численна кількість балконів та локацій, задля запобігання великих скупчень людей. Цього року до Свята музики долучаться 110 учасників та 48 локацій у різних місцях Львова.

«Основна концепція цьогорічного Свята музики – це виступи музикантів на балконах для того, щоб люди могли слухати музику, дотримуючись соціальної дистанції та дотримання карантинних вимог. Ми присвячуємо цей день, всю музику медикам, які щодня рятують наші життя. Всі музиканти є дуже свідомими, тому будуть одягнені у маски та дотримуватимуться дистанції. Ми готові, тому запрошуємо львів’ян насолоджуватись музикою як на вулицях міста, так і онлайн», – розповіла директорка Свята музики у Львові Марія Михайлик.

З детальною програмою і локаціями Свята музики у Львові можна ознайомитись на офіційному сайті.

Окрім того, 21 червня, о 13:00 год. на фасаді операційного блоку Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова відбудеться відкриття муралу «Подяка лікарям».

На самому муралі зображено лікарку, яку малює хлопчик і пише їй «дякую». На тлі її халату буде видно силует Львова. А на другій стіні – дівчинка випускає жовто-блакитного повітряного змія як символ надії. З’єднуватиме їх кардіограма життя. Висота муралу – 21 метр. Над муралом працювали художники: Святослав Владика, Максим Шиманський, Анастасія Руднєва, Валентин Гричишов, Наталія Пальчинська, Микола Куцик, Ольга Дмитрук, Глафіра Щерба та група Sacred Universe.