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Рятувальники визволили з «балконного полону» жінку, яку зачинила 2-річна дитина

Соломія Головіна

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У Золочеві рятувальники надавали допомогу жінці, яку зачинила на балконі 2-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Так, у місті Золочів на вул. Шашкевича, 20 в квартирі на другому поверсі трьохповерхового житлового будинку 2-річна дитина зачинила балконні двері, де перебувала мати. Інформація про інцидент надійшла рятувальникам 17 червня о 19:13 год.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою висувної драбини та ручного аварійно-рятувального інструменту було відкрито балконі двері та надано доступ матері в квартиру. Відтак мешканців Львівщини закликають бути уважними у побуті та не залишати дітей без нагляду.

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