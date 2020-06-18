Рятувальники визволили з «балконного полону» жінку, яку зачинила 2-річна дитина

У Золочеві рятувальники надавали допомогу жінці, яку зачинила на балконі 2-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, у місті Золочів на вул. Шашкевича, 20 в квартирі на другому поверсі трьохповерхового житлового будинку 2-річна дитина зачинила балконні двері, де перебувала мати. Інформація про інцидент надійшла рятувальникам 17 червня о 19:13 год.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою висувної драбини та ручного аварійно-рятувального інструменту було відкрито балконі двері та надано доступ матері в квартиру. Відтак мешканців Львівщини закликають бути уважними у побуті та не залишати дітей без нагляду.