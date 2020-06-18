На Городоцькій під колеса автівки потрапила 52-річна львів’янка

У середу, 17 червня, у Львові на вул. Городоцькій виникла ДТП, у якій постраждала 52-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, 80-річний львів’янин, керуючи автомобілем ВАЗ-2108 збив пішохода, 52-річну місцеву мешканку.

Внаслідок наїзду жінка отримала різні травми, її госпіталізували.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування.