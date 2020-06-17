У Львові 21 червня відбудеться Свято музики

У Львові у неділю, 21 червня, відбудеться Свято музики. У цей день музика звучить на вулицях і площах, у парках і скверах, із кав’ярень і музеїв, з балконів будинків і вікон державних установ, у двориках, на вокзалах, у клубах, бібліотеках, офісах, на лавочках. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Вже восьмий рік поспіль Львів долучається до святкування наймасштабнішої музичної події – Свята музики, яке зародилось в Парижі 1982 року, і поширилось в більш ніж 120-ти країнах.

Відтак 21 червня більш ніж 800 міст у всьому світі залунають в одному ритмі та об’єднають музикою кожного.

У Львові простір міста наповнять хвилі джазу й блюзу, року й фолку, електронної й академічної музики, хорового й сольного співу, хіп-хопу й співаної поезії.

Варто зауважити, що цьогоріч свято буде особливим: його присвячено всім медичним працівникам, які щоденно борються за наше здоров’я. Тож організатори закликають не забувати про захисні маски та дотримуватись безпечної дистанції. Як наголошують ініціатори свята, для дотримання карантинних обмежень буде залучена численна кількість балконів та локацій задля запобігання великих скупчень людей.

Разом зі Львовом залунає і Харків – передбачається спільний стрім, який дозволить долучитись до святкування з усіх куточків світу.

Із детальною програмою Свята музики у Львові можна ознайомитись

на офіційному сайті.