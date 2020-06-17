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Двоє пілотів загинуло під час падіння легкомоторного літака в Одесі

Соломія Головіна

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У Одесі впав легкомоторний літак: обидва пілоти загинули. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ НП у Одеській області.

 

Він впав на Овідіопольській дорозі. У літаку перебувало двоє чоловіків. Один з них загинув на місці аварії, інший був госпіталізований. Як згодом стало відомо, другий постраждалий помер у лікарні.

Як зазначили у поліції, обидва чоловіки – пілоти, віком 65 років. Літак належить одному з підприємств.

Встановлено, що літак проходив сертифікаційне випробування. З місця події поліцейські вилучили план польоту, у якому зазначена його мета та маршрут.

За попередньою інформацією, причиною аварії могло стати погіршення самопочуття пілота, який знаходився за штурвалом.

Зараз вирішується питання про створення комісії, яка надасть висновки про технічний стан літака. За їх результатами та висновками судово-медичної експертизи про причину смерті загиблих буде прийняте рішення про остаточну правову кваліфікацію події.

Попередньо подію кваліфіковано за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ.

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