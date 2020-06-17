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На Львівщині поменшало ДТП за участі дітей

Соломія Головіна

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У Львівській області зменшилася кількість ДТП за участі дітей поменшало. Так, за п’ять місяців цього року сталося 97 таких аварій, водночас за аналогічний період минулого року – 128. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Як зазначається, за п’ять місяців цього року на території Львівської області зареєстрували 97 ДТП за участю дітей. З них – 79 аварій із постраждалими, в яких загинуло 6 дітей та травмувалися 83 дитини.

За згаданий період у минулому році зареєстрували 128 ДТП за участю дітей, з яких – 112 ДТП з потерпілими, в яких 11 дітей загинуло та 120 травмовано.

«Закликаємо дорослих постійно нагадувати молодшим учасникам дорожнього руху, як правильно переходити дорогу, дбати про їхню безпеку в автомобілі і наголошувати, що ігри біля проїзної частини заборонені та небезпечні!», – наголошують у патрульній поліції.

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