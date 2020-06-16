Де завтра не буде води у Галицькому районі: перелік адрес

У Львові частина Галицького району завтра, 17 червня, буде без води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У зв’язку з реконструкцією дороги на вулиці Льва, завтра, 17 червня, проводитимуться роботи з перепідключення новозбудованої ділянки водопроводу діаметром 100 мм. Відтак з 09:00 до 20:00 год. буде припинено подачу води до частини Галицького району міста.

Зокрема, подачу води призупинять до вулиць: Вічева, Насипна, Піша, Чорноморська, Рибна, пл. Старий Ринок, Підгірна, Льва, Ужгородська, Сходова, Замкова, Високий Замок, Спадиста, Мукачівська, Смерекова, Пильникарська, Сніжна, Звенигородська.

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Як відомо, із 15 червня у Львові стартували щорічні гідравлічні випробування, відтак мешканці протягом місяця будуть без гарячої води.