Поліція знайшла двох неповнолітніх львів’янок, які зникли безвісти

Правоохоронці розшукали двох неповнолітніх мешканок Львова, які зникли у ніч на понеділок, 15 червня. Дівчата цілі і неушкоджені. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Сьогодні, 15 червня, близько опівночі поліцейські довідались про безвісти зниклих львів’янок: Вікторії Савки віком 14 років та 13-річної Ірини Лукової.

Востаннє дівчат бачили у неділю ввечері, 14 червня, коли ті сідали у таксі, аби доїхати з Рясного-2 додому у Рясне.

Поліцейські негайно оголосили дівчат у розшук, за цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «безвісно зниклі».

До розшуку неповнолітніх залучили співробітників Шевченківського відділу поліції, а також служб та підрозділів поліції Львівщини.

«Проведеними заходами правоохоронці встановили місце перебування зниклих та повернули їх, здорових та неушкоджених, додому. Зараз із дівчатами працюють психологи», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

За даними координатора Варти 1 Ігоря Зінкевича, неповнолітніх дівчат знайшли на одній із дач у Брюховичах.