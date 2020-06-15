Львів’янина, який жорстоко вбив матір і тітку, відправили у психлікарню

Суд призначив примусове лікування у психіатричній лікарні 22-річному львів’янину, який із особливою жорстокістю вбив свою матір і тітку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Фатальний випадок стався 1 березня цього року у квартирі на вул. Науковій. За версією слідства, між 22-річним львів’янином, його матір’ю і тіткою виник конфлікт, бо жінки відмовились давати гроші.

Через це парубок завдав обом численні колото-різані рани ножем, внаслідок чого жінки померли.

Такі дії правопорушника кваліфікували як п.1, п.4 ч.2 ст.115 КК України – вбивство двох осіб, вчинене з особливою жорстокістю.

«Водночас у ході розслідування підозрюваний пройшов комісійну стаціонарну судово-психіатричну експертизу задля визначення наявності чи відсутності психічних захворювань. Виявилось, що хлопець страждає хронічною параноїдною шизофренією, а тому не може та не міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними», – йдеться у повідомленні.

Франківський районний суд м. Львова постановив, аби юнака примусово помістили у психіатричний заклад зі суворим наглядом.

Зазначимо, що наразі ухвала суду ще не набрала законної сили, її можна оскаржити.