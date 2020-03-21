Не дали грошей: у Львові 22-річний хлопець жорстоко вбив маму і тітку

У Львові судитимуть 22-річного хлопця, якого обвинувачують в умисному вбивстві власної матері і тітки, вчиненому із особливою жорстокістю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Фатальний інцидент стався 1 березня у квартирі на вул. Науковій у Львові. За версією слідства, між 22-річним підозрюваним і його матір’ю та тіткою виник конфлікт.

Причиною стало те, що жінки відмовились давати хлопцю гроші. Відтак лиходій кожній із жінок завдав численних колото-різаних ран ножем. Від отриманих травм вони померли.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за п.1, п.4 ч.2 ст.115 КК України – умисне вбивство двох осіб, вчинене з особливою жорстокістю. За вчинене юнаку «світить» від 10 до 15 років тюрми або навіть довічне ув’язнення.

Хлопцю вже повідомили підозру, а суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також підозрюваному призначили психіатричну експертизу.