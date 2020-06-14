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В Україні бракує донорів крові

Андрій Котенський

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Через пандемію коронавірусу в Україні зменшується кількість донорської крові. Про це Львівському порталу повідомили у центрі громадського здоров’я України.

 

Кожні кілька секунд хтось у світі потребує крові. Щороку донорська кров і її продукти допомагають рятувати мільйони життів, але її запаси обмежені. В Україні кількість донорів зменшується у зв’язку із пандемією. Загалом 70% донорів здають кров лише раз у житті.

Донорська кров і її продукти є найбільш важливими для:

  • жінок з кровотечами, що пов’язані із вагітністю та пологами;
  • дітей з тяжкими формами анемії, які викликані малярією та недостатнім незбалансованим харчуванням;
  • пацієнтів із захворюваннями крові та кісткового мозку, вродженими порушеннями синтезу гемоглобіну й імунодефіцитними станами;
  • людей, які отримали травми в результаті надзвичайної ситуації, стихійного лиха або нещасного випадку;
  • пацієнтів, під час складних медичних чи хірургічних процедур.

Як відомо, 14 червня — Всесвітній день донора крові. Добровільна та регулярна пожертва рятує мільйони життів щороку.

Раніше Львівський портал повідомляв, що через епідемію коронавірусу збільшилась кількість бракованої крові, яка не придатна для донорства, бо люди вдома все частіше вживають надмірно жирну їжу.

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