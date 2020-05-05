Через карантин збільшилась кількість бракованої донорської крові

Через епідемію коронавірусу збільшилась кількість крові, яка не придатна для донорства, бо люди вдома все частіше вживають надмірно жирну їжу. Про це в інтерв’ю Гарячій лінії «Стоп-Коронавірус» розповів завідувач відділом комплектування донорських кадрів Львівського обласного центру служби крові Ігор Горбаль.

За словами медика, донору ще з вечора потрібно обмежити себе вживанні жирної їжі, а алкоголю не можна мінімум два дні.

«Ми завжди наголошуємо на підготовці до здачі крові. Але зараз склалася ще інша ситуація. Через епідемію коронавірусу у нас збільшилась кількість бракованої крові. Люди на карантині почали вживати більше жирної їжі. Тому ми завжди закликаємо: перед тим, як ви хочете здати кров, будь ласка, напередодні, обмежте прийом жирної їжі, молочних продуктів, сметани, майонезу, відбивних тощо. Це шкідливо! Люди сидять дома зараз, вочевидь, більше харчуються жирною їжею і ми у період карантину, маємо різке збільшення бракування крові через неправильну підготовку до її здачі», – повідомив Ігор Горбаль.

Також стало відомо, що аби забезпечувати стовідсотково всі лікарні компонентами крові необхідно проводити забір у 60-70 донорів в день. Відтак медики закликають не бути байдужими, адже є багато хворих, кому необхідна донорська кров. Де можна здати кров у Львові читайте тут: Один донор крові може врятувати три життя.

Як відомо у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.