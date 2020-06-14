Сотні українців потерпають у черзі на пункті пропуску «Шегині»

На кордоні України і Польщі фіксують зростання кількості осіб, які годинами потерпають у великих чергах, щоб перетнути кордон пішки у пункті пропуску «Шегині». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

За даними прикордонників, кількість людей, які обирають цей перехід для перетину кордону з Республікою Польща, постійно зростає. За добу через пункт пропуску «Шегині» на вхід та на вихід слідує від 3 до 3,5 тисяч осіб.

«Україна не проводить обмежень, пов’язаних з карантином, для громадян, які слідують до Польщі, тому оформлення таких осіб співробітниками Держприкордонслужби здійснюється без будь-яких затримок. Щогодини прикордонники оформляють близько 70 людей, які прямують на вихід з України. Однак після проходження усіх видів контролю на українській стороні, громадянам доводиться по декілька годин очікувати, аби потрапити на територію Республіки Польща», – йдеться у повідомленні.

На кордоні фіксують значне накопичення осіб перед польським пунктом пропуску «Медика».

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Прикордонники пояснюють це тим, що польською стороною проводяться додаткові контрольні карантинні процедури, а відтак зростає тривалість оформлення громадян та час очікування на перетин кордону.

Враховуючи ситуацію на єдиному пішохідному переході «Шегині», прикордонники закликають громадян по можливості перетинати українсько-польський кордон легковим транспортом в автомобільних пунктах пропуску «Ягодин», «Краківець» та «Рава-Руська».

До слова, від 16 травня пункт пропуску «Шегині» прослідувало понад 74 тисячі осіб. Складнощі перетину пов’язані із карантинними обмеженнями, які запроваджено через пандемію коронавірусу, зокрема, призупинено авіасполучення та введено ряд обмежень на перетин кордону.

Раніше Львівський портал повідомляв, що українці потерпають у багатотисячних чергах при вїзді в Україну.