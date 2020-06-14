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Ще один нардеп зліг із коронавірусом

Андрій Котенський

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У депутата Верховної Ради України від «Слуги Народу» Максима Перебийноса виявили коронавірус. Про це заявила заступниця голови фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук, повідомляє Громадське.

 

За словами Євгенії Кравчук, депутат почувається нормально, він перебуває вдома на самоізоляції.

Минулого тижня Перебийніс був у залі, тому зараз апарат Ради складає список осіб, з якими контактував депутат.

18 березня стало відомо, що у члена депутатської групи «Довіра» Сергія Шахова виявили коронавірус. На позачерговому засіданні він не був, але до цього приходив у комітет. Згодом коронавірус виявили ще у двох депутатів: члена фракції «Опозиційна платформа – За життя» Олександра Лукашева та представника фракції «Слуга народу» Руслана Горбенка. У депутата групи «Довіра» Сергія Вельможного коронавірусу не виявили, але його син захворів. 24 березня повідомлялось, що на коронавірус захворів позафракційник Сергій Рудик.

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