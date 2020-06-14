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Коронавірус у Європі: статистика поширення

Андрій Котенський

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Як поширюється коронавірус у Європі (статистика)

Станом на 14 червня у світі коронавірусом заразилися 7,895,241 людей. При цьому померли 432,876 осіб, а одужали – 4,055,960. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За даними Worldometers, найбільша кількість хворих наразі зафіксована у США, де на COVID-19 захворіло 2,142,224 людей (+25,302 за добу).

У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу зафіксовано:

  1. Британія – 41,662 (+181)
  2. Росія – 6,829 (+114)
  3. Італія – 34,301 (+78)
  4. Франція – 29,398 (+24)
  5. Швеція – 4,874 (+20)
  6. Польща – 1,237 (+15)
  7. Румунія – 1,394 (+14)
  8. Молдова – 398 (+13)
  9. Україна – 880 (+10)
  10. Македонія – 179 (+8)

Найбільша кількість захворілих минулої доби у Європі:

  1. Росія – 520,129 (+8,706)
  2. Британія – 294,375 (+1,425)
  3. Україна – 30,506 (+753)
  4. Білорусь – 53,241 (+721)
  5. Франція – 156,813 (+526)
  6. Польща – 29,017 (+440)
  7. Іспанія – 290,685 (+396)
  8. Молдова – 11,459 (+366)
  9. Італія – 236,651 (+346)
  10. Португалія – 36,463 (+283)

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок понеділка, 14 червня, в Україні лабораторно підтвердили 31 154 випадки коронавірусу.

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