Коронавірус у Європі: статистика поширення

Як поширюється коронавірус у Європі (статистика)
Станом на 14 червня у світі коронавірусом заразилися 7,895,241 людей. При цьому померли 432,876 осіб, а одужали – 4,055,960. Про це повідомляє Львівський портал.
За даними Worldometers, найбільша кількість хворих наразі зафіксована у США, де на COVID-19 захворіло 2,142,224 людей (+25,302 за добу).
У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу зафіксовано:
- Британія – 41,662 (+181)
- Росія – 6,829 (+114)
- Італія – 34,301 (+78)
- Франція – 29,398 (+24)
- Швеція – 4,874 (+20)
- Польща – 1,237 (+15)
- Румунія – 1,394 (+14)
- Молдова – 398 (+13)
- Україна – 880 (+10)
- Македонія – 179 (+8)
Найбільша кількість захворілих минулої доби у Європі:
- Росія – 520,129 (+8,706)
- Британія – 294,375 (+1,425)
- Україна – 30,506 (+753)
- Білорусь – 53,241 (+721)
- Франція – 156,813 (+526)
- Польща – 29,017 (+440)
- Іспанія – 290,685 (+396)
- Молдова – 11,459 (+366)
- Італія – 236,651 (+346)
- Португалія – 36,463 (+283)
Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок понеділка, 14 червня, в Україні лабораторно підтвердили 31 154 випадки коронавірусу.
Андрій Котенський