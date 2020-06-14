Коронавірус у Європі: статистика поширення

Як поширюється коронавірус у Європі (статистика)

Станом на 14 червня у світі коронавірусом заразилися 7,895,241 людей. При цьому померли 432,876 осіб, а одужали – 4,055,960. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільша кількість хворих наразі зафіксована у США, де на COVID-19 захворіло 2,142,224 людей (+25,302 за добу).

У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу зафіксовано:

Британія – 41,662 (+181) Росія – 6,829 (+114) Італія – 34,301 (+78) Франція – 29,398 (+24) Швеція – 4,874 (+20) Польща – 1,237 (+15) Румунія – 1,394 (+14) Молдова – 398 (+13) Україна – 880 (+10) Македонія – 179 (+8)

Найбільша кількість захворілих минулої доби у Європі:

Росія – 520,129 (+8,706) Британія – 294,375 (+1,425) Україна – 30,506 (+753) Білорусь – 53,241 (+721) Франція – 156,813 (+526) Польща – 29,017 (+440) Іспанія – 290,685 (+396) Молдова – 11,459 (+366) Італія – 236,651 (+346) Португалія – 36,463 (+283)

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок понеділка, 14 червня, в Україні лабораторно підтвердили 31 154 випадки коронавірусу.