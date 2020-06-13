За порушення карантину українців вже оштрафували на 4.5 млн гривень

За час карантину в Україні було складено понад 12,5 тис. адміністративних протоколів через порушення вимог безпеки. Суди винесли рішення щодо штрафів на 4,5 млн грн. Про це під час селекторної наради Президента України повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що причин для паніки немає, але занепокоєння викликає підвищена кількість госпіталізованих з ознаками коронавірусної інфекції, число пневмоній та збільшення виявлених випадків зараження.

Водночас Президент України Володимир Зеленський очікує від підлеглих рішучих методів запобігання поширенню коронавірусу в Україні.

«Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт – місця, де можуть бути скупчення людей. Відповідальність за ці скупчення – на закладах та платформах, які мають забезпечити безпеку, прописану Кабінетом Міністрів», – зазначив Володимир Зеленський.

Як відомо перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус. Сьогодні в Україні зафіксували рекордну кількість нових хворих.