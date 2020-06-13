В Україні зафіксовано 753 нових випадки коронавірусу

На ранок, 13 червня в Україні підтверджено 30 506 випадків COVID-19, з них 13 976 одужали, 880 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено рекордні 753 випадки захворювання. Померло — 10 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Зокрема, захворювання підтверджено у 2244 дітей та 5446 медиків.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1369 (851 одужав);

Волинська обл. — 1354 (444 одужали);

Дніпропетровська обл. — 990 (721 одужав);

Донецька обл. — 290 (128 одужали);

Житомирська обл. — 1032 (547 одужали);

Закарпатська обл. — 1583 (682 одужали);

Запорізька обл. — 521 (335 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1695 (1001 одужали);

м. Київ — 3838 (1164 одужали);

Київська обл. — 1961 (711 одужали);

Кіровоградська обл. — 577 (471 одужав);

Луганська обл. — 52 (46 одужали);

Львівська обл. — 2658 (604 одужали);

Миколаївська обл. — 320 (212 одужали);

Одеська обл. — 1081 (423 одужали);

Полтавська обл. — 278 (257 одужали);

Рівненська обл. — 2297 (1274 одужали);

Сумська обл. — 208 (163 одужали);

Тернопільська обл. — 1403 (1011 одужали);

Харківська обл. — 1498 (692 одужали);

Херсонська обл. — 179 (174 одужали);

Хмельницька обл. — 554 (407 одужали);

Черкаська обл. — 536 (356 одужали);

Чернівецька обл. — 3869 (1215 одужали);

Чернігівська обл. — 385 (81 одужали).

Усього в Україні 479 111 зразків досліджено методом ПЛР та 75 928 зразків — методом ІФА.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.