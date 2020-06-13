ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні зафіксовано 753 нових випадки коронавірусу

|

На ранок, 13 червня в Україні підтверджено 30 506 випадків COVID-19, з них 13 976 одужали, 880 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено рекордні 753 випадки захворювання. Померло — 10 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

 

Зокрема, захворювання підтверджено у 2244 дітей та 5446 медиків.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1369 (851 одужав);

Волинська обл. — 1354 (444 одужали);

Дніпропетровська обл. — 990 (721 одужав);

Донецька обл. — 290 (128 одужали);

Житомирська обл. — 1032 (547 одужали);

Закарпатська обл. — 1583 (682 одужали);

Запорізька обл. — 521 (335 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1695 (1001 одужали);

м. Київ — 3838 (1164 одужали);

Київська обл. — 1961 (711 одужали);

Кіровоградська обл. — 577 (471 одужав);

Луганська обл. — 52 (46 одужали);

Львівська обл. — 2658 (604 одужали);

Миколаївська обл. — 320 (212 одужали);

Одеська обл. — 1081 (423 одужали);

Полтавська обл. — 278 (257 одужали);

Рівненська обл. — 2297 (1274 одужали);

Сумська обл. — 208 (163 одужали);

Тернопільська обл. — 1403 (1011 одужали);

Харківська обл. — 1498 (692 одужали);

Херсонська обл. — 179 (174 одужали);

Хмельницька обл. — 554 (407 одужали);

Черкаська обл. — 536 (356 одужали);

Чернівецька обл. — 3869 (1215 одужали);

Чернігівська обл. — 385 (81 одужали).

Усього в Україні 479 111 зразків досліджено методом ПЛР та 75 928 зразків — методом ІФА.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом
Омелян ШЕВЧУК
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом

Наша шкіра є дзеркалом здоров’я організму. Водночас це «орган», який має надзвичайні компенсаторні можливості та кожен д...

Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів

Двічі в одні річку входячи... Львівський співак Святослав Вакарчук вдруге достроково покидає парламент. Відповідну заяву...

Мільйонери Ратуші
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонери Ратуші

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2019 рік. А це означає, що всі держслужбовці прод...

Новеньке авто від «АТБ» отримала львів’янка: підбито підсумки унікальної акції
Анастасія ПИЖ
Новеньке авто від «АТБ» отримала львів’янка: підбито підсумки унікальної акції

Минулого вікенду отримали свої нагороди переможці безпрецедентної акції, яку провела  компанія «АТБ-Маркет», яка є найбі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...