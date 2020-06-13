На Львівщині коронавірус підхопило п’ятеро військових

У Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 173 особи. За минулу добу зареєстровано дев’ятнадцять нових випадків захворювання, серед них 5 – на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у Командуванні Медичних сил Збройних Сил України.

Серед нових випадків 7 військових госпіталізували, а ще 12 перебуває на лікуванні дома.

Зокрема, у закладах охорони здоров’я перебуває 7 осіб (Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, ізолятор військової частини Київської області – 4 військовослужбовця, ще 1 військовослужбовець знаходиться в ізоляторі військової частини та буде спрямований до Національного військово-медичного клінічного центру “ГВКГ”). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 12 осіб (Львівська область – 4 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Харківська – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Вінницька область – 3 військовослужбовця, Київська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України,). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.

Загалом у ЗСУ на ізоляції перебуває 536 осіб. Всього за час пандемії одужало – 169 осіб, летальних випадків – 4.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.

Як відомо, 13 червня в Україні зафіксували рекордну кількість нових хворих на коронавірус..