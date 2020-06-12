Забудовнику-порушнику із Малоголосківської скасували дозвіл на будівництво

Сьогодні, 12 червня, виконавчий комітет Львівської міськради скасував компанії MS містобудівні умови та обмеження на будівництво житла на вул. Малоголосківській. Дозволу забудовник позбувся через численні порушення. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Компанія MS має у районі Під Голоском будує три об’єкти. Щодо одного з них виявлені численні порушення, тому у мерії вирішили скасувати видані раніше містобудівні умови та обмеження.

«Скасування містобудівних умов та обмежень означає анулювання дозволу на будівельні роботи. Відтак будівництво має бути припинено, воно буде незаконне. Щодо інших двох об’єктів забудовник має виправити недоліки. Якщо ні, то будемо блокувати рішення (містобудівні умови та обмеження, – ред)», – наголосив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

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Водночас посадовець розповів, що спочатку для будівництва на Малоголосківській компанія MS отримала одну земельну ділянку, а згодом виділення ще однієї лобіював депутат Львівської міськради. При цьому міське управління земельних ресурсів мало низку зауважень.

«Один будинок компанії МS вже є збудований, але коли приймалась земельна ухвала, то один об’єкт фактично вже будувався, за юридичною особою була закріплена відповідна ділянка. Водночас за ініціативою депутата Львівської міської ради Любомира Босаневича було передано цій компанії ще одну суміжну земельну ділянку. Тому це викликає дуже багато питань з точки зору законності та справедливості», – підкреслив Любомир Зубач.

Зазначимо, що мешканці району Під Голоском, зокрема вулиці Малогосківської, вже кілька років поспіль протестують проти тотальної забудови. Люди скаржаться, що їхній мікрорайон забудовують багатоповерхівками впритул одна до одної, натомість соціальної інфраструктури як такої немає. Місцеві жителі виборюють для себе школи, садочки, дороги та сквери, оббиваючи пороги у Львівській міськраді та регулярно влаштовуючи акції протесту.

Лише наприкінці травня цього року міський голова Львова Андрій Садовий пообіцяв владнати цю ситуацію і збирав на Малоголосківській усіх забудовників, місцевих мешканців та навіть хотів бачити там колишнього головного архітектора Юліана Чаплінського. Згодом виконавчий комітет навіть тимчасово заборонив будувати на Під Голоском нове житло, допоки тут не з’явиться соціальна інфраструктура.