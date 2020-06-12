СБУ вважає самозахист Старенка умисним вбивством і повідомила про підозру

Служба безпеки України повідомила колишньому керівнику відділення «Правого сектора» в Одесі Сергію Стерненку про підозру в умисному вбивстві. Про це сам підозрюваний написав у четвер, 11 червня, у своєму Telegram-каналі, пише DW.

«Мені повідомили про підозру… умисне вбивство і «незаконне» носіння холодної зброї», – написав активіст.

Стерненко наполягає натомість, що вбивства не було, а була необхідна оборона, що слідчий раніше сам і визнав, коли повідомив про підозри нападникам.

Крім того, ніж, яким він смертельно поранив свого нападника, не є холодною зброєю, і це встановило кілька експертиз, додав Стерненко.

Раніше цього ж дня Стерненко прибув до СБУ. Біля будівлі служби активіст розповів, що одного з нападників на нього досі не оголошено в розшук. «Замість цього вони розшукують мене», – додав він. «(Керівник МВС України Арсен – Ред.) Аваков і (генпрокурорка Ірина – Ред.) Венедіктова хочуть відібрати у нас право на захист нашого життя», – заявив Старенко. «Не підтримуйте мене, підтримуйте право громадян захищати своє життя і здоров’я», – закликав Стерненко людей, які зібралися його підтримати.

Згодом Стерненко повідомив у соціальній мережі Facebook, що йому вручили клопотання про цілодобовий домашній арешт. Він додав, що поки невідомо, коли відбудеться суд щодо обрання йому запобіжного заходу.

Натомість на офіційному сайті СБУ зазначається, що «розслідування «справи Стерненка» давно перейшло із суто юридичної площини в політично-інформаційну».

Ну думку служби, початкові спроби захисту Стерненка під час нападу на нього двох нападників, коли він однією рукою завдав у відповідь ударів ножем, ще можна було розцінити як необхідну оборону. Натомість його подальші дії, коли він побіг за одним із нападників, який вирішив утекти, і завдав тому смертельного ножового поранення в серце, вже не відповідали поняттю необхідна оборона, наголошують у СБУ.

Сьогодні суд має обирати запобіжний захід Старенку.

Хто такий Сергій Стерненко?

Сергій Стерненко — український активіст, колишній очільник одеського «Правого сектору». Відомий завдяки бойкотам виступів українських артистів, які їздять на гастролі до Росії, та російських артистів, котрі підтримують збройну агресію на сході та окупацію Криму.

Він виступав і проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Тоді йому висунули підозру в організації масових заворушень. У квітні 2018 почав працювати над створенням в Одесі громадської організації «Небайдужі». Зараз живе в Києві.

Він також подав до суду скаргу на бездіяльність НАБУ, відтак Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України розпочати справу проти генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової щодо можливого недекларування майна.

Як відомо, наприкінці травня 2018 року в Одесі було скоєно третій збройний напад на проукраїнського громадського активіста, екс-керівника місцевого «Правого сектору» Сергія Стерненка. Коли він із дівчиною підходив до свого будинку, на нього накинулося двоє невідомих. В результаті протестояння Старенко убив ножем одного із нападників та отримав сильне поранення руки.

Це був третій напад на Стерненка від початку 2018 року. 7 лютого його побили битою– тоді активіст заявляв, що напад організував мер міста Геннадій Труханов. А 1 травня невідомий вистрілив у Стерненка ззаду з травматичної зброї. Нападником виявився 39-річний Абзал Баймукашев, який раніше вже відсидів чотири з половиною роки за розбійний напад і незаконне зберігання зброї.