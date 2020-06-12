Поляк намагався ввезти в Україну контрабанду колекційного вина на 150 тис. грн

У пункті пропуску «Краківець-Корчова» митники знайшли у вантажівці контрабанду елітного алкоголю загальною вартістю 150 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Громадянин Польщі, який керував вантажівкою, що здійснювала міжнародне перевезення, намагався перевезти без декларування партію колекційного вина.

У декларації, яку заповнював водій, він зазначив, що перевозить лише особисті речі. Та під час усного опитування чоловік заперечив наявність будь-яких інших товарів, зокрема таких, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено.

Проте під час митного контролю, окрім особистих речей, в салоні автомобіля митники виявили 48 пляшок італійського та французького вина: Giuseppe Quintarell, J.L. Vergnon Resonance J.L. Vergnon Rosemotion Extra Brut. Їх орієнтовна вартість близько 150 тисяч гривень.

За цими фактом складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено, а його точна вартість буде встановлено додатково.

У Галицькій митниці нагадують, що громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування 2 літра вина.

Фото: Галицька митниця