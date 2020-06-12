Обікрав магазин та підпалив його: на Львівщині судитимуть 26-річного молодика

На Львівщині слідчі повідомили про підозру 26-річному молодику, котрий обікрав магазин, а потім підпалив його. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інцидент трапився в ніч на 25 травня в одному з сіл Перемишлянського району. 26-річний хлопець проник у магазин, викрав товар та підпалив приміщення.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочинів причетний 26-річний раніше судимий мешканець району. Його затримали поліцейські. Також встановлено, що сума збитків, завданих внаслідок пожежі, становить близько 300 тисяч гривень.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.185 (Крадіжка) КК України та ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Максимальне покарання, що загрожує зловмиснику – до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.