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Наступного тижня на Львівщині лунатимуть сирени

Вероніка Рой

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На території Львівщини у середу, 17 червня, проводитимуть навчальне оповіщення населення сигналами цивільного захисту. Зокрема, вмикатимуть електросирени. Мешканців області просять зберігати спокій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

17 червня з 14:50 год. до 14:55 год. проводитиметься навчальне оповіщення населення м. Львова та області сигналами цивільного захисту. Будуть увімкнені електросирени.

Звучання електросирен означає сигнал «Увага всім!». Почувши його, мешканці повинні увімкнути теле- та радіоприймачі і прослухати подальше повідомлення цивільного захисту. Повідомлення цивільного захисту передаються упродовж 5 хвилин після подачі звукового сигналу «Увага всім!».

У зв’язку з тим, що мета увімкнення технічних засобів оповіщення навчальна, практичні заходи відпрацьовуватися не будуть. Населення повинне зберігати спокій.

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