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Вакарчук вдруге йде з Верховної Ради

Ольга Денисяка

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Народний депутат від партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що зареєстрував заяву про складання повноважень народного депутата. Про це він заявив на брифінгу, передає hromadske.

 

Водночас Вакарчук заявив, що це не означає припинення його політичної діяльності у партії «Голос». Він вважає, що свою місію виконав  – привів партію до парламенту.

«Наступний мій етап, щоб молоді люди – ставали лідерами майбутнього», – сказав Вакарчук, додавши, що найближчим часом планує представити освітній процес.

Як повідомляв Львівський портал, Святослав Вакарчук більше не очолює партію «Голос». Новою голову стала Кіра Рудик.

Нагадаємо, Вакарчук вже ставав народним депутатом у 2007 році від політичної сили «Наша Україна – Народна самооборона», але вже через рік склав повноваження.

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