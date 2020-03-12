Відомий співак Святослав Вакарчук більше не очолює партію «Голос». На з’їзді партії обрали нового голову – Кіру Рудик. Про це йдеться в оприлюдненому зверненні Святослава Вакарчука у Facebook.

Водночас у своєму зверненні він зазначає, що нині українці стоять перед дуже серйозним викликом, адже влада під виглядом нових облич насправді протягує старі.

«Ми ж своїм прикладом демонструємо протилежне: приводимо до лідерських позицій і в партії, і в парламенті нових професійних людей. Саме тому з’їзд партії «Голос» обрав новим головою партії найкращого управлінця з нашої команди Кіру Рудик. Кіра Рудик уособлює собою сучасність. І цю сучасність вона привнесе в роботу партії разом з неоціненним досвідом управління великими командами», – зазначив він.

При цьому Святослав Вакарчук додав, що буде продовжувати розбудову партії.

«Моя місія – і далі приводити в політику нових, чесних, професійних людей із власним баченням, створювати політичну конкуренцію всім тим, хто йде до влади без візії, без компетенції, без власного бачення. А також – боротися з тими, хто йде в політику лише для власного збагачення. Ця місія політичного провайдерства і є моїм форматом в українському політикумі», – зазначив він.