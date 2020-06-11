ЛКП «Лев» розвінчує найпоширеніші міфи про чіпування собак

З 1 лютого у Львові прочіпували лише 145 собак, хоча у рамках проєкту пільгового чіпування місто отримало 5000 чіпів. Такий низький показник пов’язують з існуванням міфів навколо ідентифікації мікрочіпом. Про це Львівському порталу повідомили у персслужбі ЛКП «Лев».

Зазначимо, що цьогоріч у Львові було прийнято нові Правила утримання і поводження з домашніми тваринами, згідно з якими ідентифікація власницьких собак мікрочіпом стає обов’язковою. Саме тому з 1 лютого в ЛКП «Лев» стартувала акція з безкоштовного чіпування домашніх собак.

За неофіційними даними в місті з мільйонним населенням щодня губиться близько 20 собак. І лише 10-15% вдається віднайти, інші поповнюють «армію» безпритульних тварин. Найнадійніший, найгуманніший, швидкий та абсолютно безпечний спосіб ідентифікації тварин – це чіпування.

Тож розвінчуємо найпоширеніші:

МІФ 1 – ФІНАНСОВО ЗАТРАТНО

У Першій комунальній ветеринарній клініці ЛКП «Лев» процедура абсолютно безкоштовна. У клініках-партнерах проекту пільгова вартість процедури не перевищує 99 грн.

МІФ 2 – НЕ ВСЮДИ Є СКАНЕРИ

Зчитати чіп можна у будь-якій ветеринарній клініці.

МІФ 3 – ТРАВМАТИЧНО / БОЛІСНО ДЛЯ ТВАРИНИ

Мікрочіп – це електронний чіп розміром 2,12х12 мм (як рисова зернина), який вводиться тварині підшкірно методом звичайної ін’єкції та не завдає жодної шкоди здоров’ю чотирилапого.

МІФ 4 – ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПОРОДИСТИХ СОБАК

Усі собаки як породні, так і безпородні губляться однаково і в таких ситуаціях їх господарі однаково шукають їх. Тому мікрочіп – для всіх.

МІФ 5 – ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН

Наявність чіпу є обов’язковою для виїзду за кордон, проте згідно ухвали Львівської міської ради від 23 січня 2020 р. «Про затвердження Правил утримання і поводження з домашніми тваринами у м. Львові» наявність ідентифiкaції тварин шляхом використання електронного транспондера є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ!

МІФ 6 – ЧІПУВАННЯ – ЦЕ КЛІПСА В ВУСІ

Ні, це різні методи ідентифікації. Кліпса у вусі – це ознакування безпритульної тварини, яка перебуває під наглядом опікунів та є абсолютно безпечною для містян, оскільки пройшла в ЛКП «Лев» усі необхідні процедури вакцинації від інфекційних хворіб, стерилізацію тощо.

МІФ 7 – РОЗМІЩЕННЯ ОСОБИСТИХ ДАНИХ ВЛАСНИКА В ОДНІЙ БАЗІ З ДАНИМИ ТВАРИНИ

Мікрочіп не містить жодної інформації про власника чи тварину, лише 15-значний унікальний номер. Під час реєстрації цей номер «прив’язується» до вашого профілю в базі даних animal-id.net

МІФ 8 – ВИКЛЮЧНО ДЛЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ СОБАК

Чіпування є необхідною умовою реєстрації УСІХ собак у міському реєстрі. В разі, якщо тварина загубилась, її можна легко повернути власнику, зчитавши чіп у будь-якій ветклініці. Власник тварини негайно отримає повідомлення про місце зчитування чіпу.

Тож у ЛКП «Лев» закликають усіх господарів собак Львова подбати про майбутню безпеку свого чотирилапого – прочіпувавши його безкоштовно за адресою м. Львів, вул. Промислова, 56. Контактний телефон: 068 535 45 45.