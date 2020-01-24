У Львові розробили нову програму утримання тварини. Які нововедення вона передбачає?

У Львові затвердили нову програму догляду за безпритульними та правила поводження з домашніми тваринами. Нововведення передбачають покращення добробуту чотирилапих та посилення безпеки мешканців. Про це повідомила директорка ЛКП «Лев» Оксана Кошак, передає пресслужба міськради Львова.

За її словами, нові зміни визначають прогресивні правила поводження з безпритульними тваринами, розмежовуючи діяльність відносно собак та котів, зважаючи на дані міського перерахунку.

«Нововведення також передбачають створення інфраструктури для вуличних та домашніх тварин, встановлюють стандарти домашнього та вольєрного утримання собак та котів, скасовують упереджені норми щодо породистих собак та визначають нові стандарти реєстрації домашніх улюбленців», — зазначила Оксана Кошак.

Так, нововведена програма регулювання чисельності безпритульних тварин у Львові на 2020−2025 роки передбачає введення в дію таких новацій:

розмежовано поняття регулювання чисельності безпритульних собак і безпритульних котів (раніше узагальнювалось);

введено розширену класифікацію безпритульних тварин (дає чітке розуміння, які тварини підлягають вилову);

відображено можливість залучення приватних ветеринарних клінік для виконання завдань міста;

передбачено створення інфраструктури для безпритульних тварин (будок і котівничок).

Що ж стосується домашніх улюбленців, то, за новими правилами утримання та поводження з домашніми тваринами, були розписані рекомендації щодо утримання хазяйських собак і котів. Відтак у місті запровадили чіткі вимоги щодо облаштування вольєрів і будок для собак (вказано рекомендовані площі та інші параметри), заборонене утримання собак на ланцюгах, введено обов’язкову ідентифікацію собак мікрочіпом («чіпування собак»), а також засвідчення смерті тварини. Останнє, зокрема, полягає у знятті померлої тварини з реєстрації у Єдиному електронному реєстрі тварин шляхом повідомлення ЛКП «Лев».

Також у нових правилах передбачено удосконалення принципів утримання і поводження з домашніми тваринами. Головні новації полягають у закріпленні визначених понять:

введено поняття власницьких тварин;

закріплено поняття адопції тварин (прилаштування безпритульних тварин);

Як повідомляється, нові правила ґрунтуються на концепції 5 свобод тварин, згідно Світової декларації добробуту тварин.

Львівський портал повідомляв, що з 2020 року у Львові розпочнуть встановлювати перші майданчики для вигулу собак.

Загалом передбачається, що в місті буде 27 таких майданчиків, на яких власники зможуть вигулювати своїх улюбленців без повідка, 21 закритий тренувально-вигульний майданчик та 49 прогулянкових маршрутів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 липня цього року сесія Львівської міської ради затвердила види та перелік локацій для вигулу собак у місті. Відзначимо, що левова частина таких майданчиків знаходитиметься у парках та скверах. Найбільше їх буде у Шевченківському та Залізничному районах Львова, найменше – у Галицькому та Сихівському районах. З переліком можна ознайомитися тут.