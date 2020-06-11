Колишній керівник Львівської митниці зліг у лікарню із коронавірусом

Колишній керівник Львівської митниці Левко Прокіпчук зліг у Львівську обласну інфекційну лікарню із запаленням легень та підтвердженим діагнозом коронавірусу. Про це повідомив сам Левко Прокіпчук, після того, як був ушпиталений та приголомшений рекордними показниками захворюваності та смертності на коронавірус у Львівській області.

Після 10 днів самолікування Левко Прокіпчук отримав запалення легень і вже другий день перебуває у інфекційній лікарні із підтвердженим діагнозом коронавірусу.

«Подивився сьогоднішні дані по виявлених випадках Covid, вирішив розповісти про свій досвід, який хоч ще і не закінчений, проте можливо комусь стане в нагоді. Після 10 днів лікування в домашніх умовах, зробив КТ, яке показало двостороннє запалення і як наслідок вже другий день лікуюсь в інфекційній.

Отож перші симптоми (кашель та незначне підняття температури), проявились в мене 30 травня. З цього дня вже не покидав квартири. 1 червня замовив здачу ПЛР вдома, 3 червня отримав позитивний результат. В той же день повідомив сусідів про свій діагноз та почав повідомляти всіх з ким мав якийсь контакт впродовж 7-10 днів. Таких людей не було надто багато і майже завжди я був в респіраторі», – повідомив Левко Прокіпчук.

Фактично з 1 червня 40-річний чоловік почав вживати ліки, призначені лікарем-інфекціоністом та пульсоксиметром контролював сатурацію кисню.

«Показники були хороші, але на 9 день хвороби порадили зробити КТ… Ото ж після результатів КТ було прийнято рішення про необхідність стаціонарного лікування. Саме в інфекційній лікарні найбільш чіткі протоколи і персонал чітко розуміє небезпеку хвороби. Медперсонал якісно працює та непогано оснащений», – зазначив Левко Прокіпчук.

Попри людську втому від карантину він закликає бути обережними та не нехтувати індивідуальними засобами захисту.

«Звісно всі вже втомились від тривалого карантину, але розслабленість сприяє поширенню хвороби. Спілкуйтесь з своїми друзями, знайомими і близькими та намагайтесь вплинути на їх поведінку. У разі позитивного тесту попередьте всіх з ким мали контакт та спробуйте допомогти пройти тест тим, кого могли заразити. Не приховуйте свого діагнозу, ваша інформація може стати важливим запобіжником для інших», – закликає Левко Прокіпчук.

Як відомо Левко Прокіпчук перебував на посаді керівника Львівської митниці з 18 вересня 2015 року і був звільнений у липні 2019-го.