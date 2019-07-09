Левка Прокіпчука звільнили з посади керівника Львівської митниці

Керівника Львівської митниці ДФС Левка Прокіпчука звільнили із посади. Про це йдеться у повідомленні ДФС.

Як повідомив в.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов, за результатами наради, яка відбулась в м. Ужгороді під головуванням Президента України Володимира Зеленського, прийнято рішення про увільнення від виконання обов’язків керівників чотирьох митниць західного регіону – Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької.

«Цю роботу будуть виконувати фахові спеціалісти з числа керівного складу митних департаментів ДФС», – зазначив Олександр Власов.

Інформацію про звільнення Левко Прокіпчук підтвердив UA:Львів: «Так, це правда, мене увільнено від виконання обов’язків. Більше немає що коментувати».

Додамо, що Левко Прокіпчук перебував на посаді керівника Львівської митниці з 18 вересня 2015 року.