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ЄС з 1 липня почне відкривати кордони для іноземців

Ольга Денисяка

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Європейський союз почне відкривати кордони для іноземців з 1 липня. Про це оголосила єврокомісар з внутрішніх справ Йлва Йоганссон, передає Європейська правда.

 

«Після зняття контролю на внутрішніх кордонах країн ЄС, ми пропонуємо відкритий і гнучкий підхід щодо зняття обмежень на поїздки до ЄС, починаючи з 1 липня», – заявила єврокомісар.

З 1 липня обмеження знімуть для громадян країн, де епідеміологічна ситуація схожа або краща, ніж у ЄС, із розрахунком, що ці треті країни так само відкриються на в’їзд для громадян ЄС. Відповідний список повинні будуть погодити країни-члени.

Головними критеріями будуть кількість захворювань коронавірусом на 100 тисяч населення, тенденції розвитку епідемії та загальна ситуація з реагуванням країни на COVID-19 (система тестування, моніторингу, відстеження контактів, звітування, лікування).

Серед перших, до цього списку потраплять країни Західних Балкан: Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія.

При цьому, у разі зміни ситуації у певній країні, обмеження можуть поновити. Також можуть відмовити у в’їзді окремому мандрівникові з країни, для якої обмеження зняті, якщо вважатиметься, що він «може становити загрозу для громадського здоров’я».

Для України рішення ще не ухвалене. Воно буде залежати, зокрема, від розвитку епідемічної ситуації.

Як повідомляв Львівський портал, у Європі вже дві країни оголосила про завершення епідемії. Ними стали Словенія та Чорнгорія.

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