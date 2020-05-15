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Перша в Європі. Словенія оголосила про завершення епідемії коронавірусу

Вероніка Рой

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Уряд Словенії оголосив про офіційне завершення пандемії коронавірусу в країні. Словенія стала першою країною в Європі, яка зробила таку заяву. Про це пише Громадське з посиланням на Reuters.

 

Заява про завершення боротьби з коронавірусом прозвучала після того, як влада підтверджувала менше семи нових випадків коронавірусу щодня упродовж останніх двох тижнів. Відтепер люди, які прибувають до країни з інших європейських країн, не будуть зобов’язані проходити 14-денний карантин. Водночас іноземцям з ознаками коронавірусу, як і раніше, будуть забороняти в’їзд до країни.

У самій Словенії громадяни, як і раніше, повинні будуть дотримуватися основних правил для недопущення поширення інфекції.

У Словенії, населення якої становить трохи більше як 2 млн. На сьогодні відомо про 1464 підтверджені випадки коронавірусу. 103 людин померли, а 267 – одужали. Інфікованими залишаються 1094 людини. Влада країни каже, що епідеміологічна картина в Словенії нині є найкращою в Європі.

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