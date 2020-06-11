Глава МОЗ пригрозив «вжити заходів» через коронавірусний антирекорд в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні можуть «вжити заходів» через стрімке зростання захворюваності на коронавірус. Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Такого антирекорду в Україні ще не було. 689 випадків COVID-19 – за добу. Весь минулий тиждень ми спостерігали зріст рівня захворюваності на коронавірусну хворобу. І сьогодні маємо дуже тривожні цифри. Зокрема, на жаль, зростає й кількість летальних випадків», – написав Степанов.

Він нагадав українцям, що пом’якшення карантину не означає вихід із нього.

«Я хочу звернутися до всіх та пояснити: це – результат НЕ пом‘якшення, а повного виходу з карантину багатьох українців. Відтак я хочу наголосити – карантин в Україні ніхто не скасовував. Про це неодноразово казав президент України. Про це кожного дня говорю і я. Почуйте, будь ласка. Ми всі бачили на досвіді інших країн, що таке критичне навантаження на медичну систему, і не маємо допустити такої ситуації у нас. Це надто небезпечно», – наголосив очільник МОЗ.

Він додав, що МОЗ буде приймати термінові рішення через ріст захворювання на коронавірусну інфекцію.

«… Відповідні антикризові заходи заради здоров‘я України, заради життя та здоров‘я кожного з вас», – зазначив Масим Степанов.

Нагадаємо, в Україні зафіксували новий коронавірусний антирекорд. Зокрема, за минулу добу виявили майже 700 нових хворих. Це найбільше число за увесь карантин.

Також коронавірусний антирекорд зафіксували і у Львівській області. Тут за добу діагноз «коронавірус» підтвердили у 125 людей. Крім цього за минулу добу області зафіксували 9 нових смертей від ускладнень COVID-19.