ОСТАННІ НОВИНИ

Глава МОЗ пригрозив «вжити заходів» через коронавірусний антирекорд в Україні

Вероніка Рой

|

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні можуть «вжити заходів» через стрімке зростання захворюваності на коронавірус. Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

 

«Такого антирекорду в Україні ще не було. 689 випадків COVID-19 – за добу. Весь минулий тиждень ми спостерігали зріст рівня захворюваності на коронавірусну хворобу. І сьогодні маємо дуже тривожні цифри. Зокрема, на жаль, зростає й кількість летальних випадків», – написав Степанов.

Він нагадав українцям, що пом’якшення карантину не означає вихід із нього.

«Я хочу звернутися до всіх та пояснити: це –  результат НЕ пом‘якшення, а повного виходу з карантину багатьох українців. Відтак я хочу наголосити – карантин в Україні ніхто не скасовував. Про це неодноразово казав президент України. Про це кожного дня говорю і я. Почуйте, будь ласка. Ми всі бачили на досвіді інших країн, що таке критичне навантаження на медичну систему, і не маємо допустити такої ситуації у нас. Це надто небезпечно», – наголосив очільник МОЗ.

Він додав, що МОЗ буде приймати термінові рішення через ріст захворювання на коронавірусну інфекцію.

«… Відповідні антикризові заходи заради здоров‘я України, заради життя та здоров‘я кожного з вас», – зазначив Масим Степанов.

Нагадаємо, в Україні зафіксували новий коронавірусний антирекорд. Зокрема, за минулу добу виявили майже 700 нових хворих. Це найбільше число за увесь карантин.

Також коронавірусний антирекорд зафіксували і у Львівській області. Тут за добу діагноз «коронавірус» підтвердили у 125 людей. Крім цього за минулу добу області зафіксували 9 нових смертей від ускладнень COVID-19.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мільйонери Ратуші
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонери Ратуші

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2019 рік. А це означає, що всі держслужбовці прод...

Новеньке авто від «АТБ» отримала львів’янка: підбито підсумки унікальної акції
Анастасія ПИЖ
Новеньке авто від «АТБ» отримала львів’янка: підбито підсумки унікальної акції

Минулого вікенду отримали свої нагороди переможці безпрецедентної акції, яку провела  компанія «АТБ-Маркет», яка є найбі...

Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину

Неосвітлені безлюдні коридори і осиротіла сцена. Ось уже понад два місяці у Львівській опері не проводяться жодні постан...

У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро
Вероніка РОЙ
У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро

1 червня усю Україну сколихнула сумна звістка: на 82-му році життя помер відомий український композитор, Герой України М...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...