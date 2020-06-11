Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів

Двічі в одні річку входячи… Львівський співак Святослав Вакарчук вдруге достроково покидає парламент. Відповідну заяву про складання повноважень народного депутата України уже зареєстровано. Про це повідомив сам артист на брифінгу у четвер, 11 червня.

Львівський портал збирає думки відомих львів’ян, політиків, політологів про вчинок Святослава Вакарчука, який перед виборами давав щедрі обіцянки своїм прихильникам та у підсумку вирішив вдруге вийти із політики.

Олігархат використав партію «Голос», що збити підтримку Петра Порошенка і його політичної сили у Львові – переконаний львівський науковець і політолог Іван Матковський.

«З поваги до світлої пам’яті професора Івана Вакарчука, якого ми всі недавно провели у вічність, я б не писав нині із іронією і обуренням про його сина, недовершеного політика, але видатного (світового рівня) співака і музиканта. Якщо хто забув, то спочатку у президенти мав балотуватися «Океан Ельзи», а не «95 Квартал». Далі олігархат вирішив використати партію «Голос», щоб збити підтримку у Львові Петра Порошенка і його політичної сили. Ми всі це розуміли, але одні не хотіли цього бачити, а інші вдавали, що не бачать.

Йдуть місцеві вибори. Покажіть дулю на виборах тим, хто підтримував партію «Голос», або хто належить до її рядів. А Вакарчукам треба дати спокій. Попри все вони плідно попрацювали над популяризацією української культури і трансформацією українського суспільства. Хто з нас зробив більше? Йде – треба подякувати і йти далі. Кожен у свій бік», – вважає Іван Матковський.

Політика – це не тільки обличчя, це важка професія і робота, яка потребує не лише певних чеснот, але й вмінь, навиків, досвіду – коментуючи ситуацію повідомила народна депутатка від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко.

«Я щиро бажаю Славку гармонії з собою і світом. Мені подобається його творчість. Ми працювали в одному комітеті і йому було там некомфортно. Як і нам з Марією Іоновою, бо важко уявити собі щось більш тоскне і беззмістовне, ніж нинішній комітет закордонних справ. Як і щось більш тоскне, дрібне, дискомфортне, непрофесійне і здеградоване, ніж нинішня Верховна Рада.

Я не хотіла йти в цей парламент, і це щиро, я говорила про це з моїми колегами влітку і серйозно обмірковувала «політичну відпустку». Але в тих умовах не мала права залишити команду, піти відпочивати, коли наші виборці почувалися розгубленими і потребували сили і єдності. Зараз навіть трохи заздрю Славку, бо мріяла б піти з цього складу парламенту. Але… українці, виборці, прихильники, світ, команда чекають від мене і нас сили і єдності, мужності, стійкості, іноді навіть безбашенності, гостроти, відстоювання принципів. Це непросто дається, в тому числі емоційно.

Нехай в Вакарчука все складеться в творчості і позаполітичних проектах, щиро. Він дійсно культова для багатьох українців постать. Але політика – це не тільки обличчя, це важка професія і робота, яка потребує не лише певних чеснот, але й вмінь, навиків, досвіду.

Висновок: демократичні політичні сили мають об’єднатися, й чим скоріше – тим краще. Мені дуже імпонують деякі люди в «Голосі». В нас спільні європейські цінності. Разом ми були б чудова проукраїнська команда. Місцеві вибори – гарний час для об’єднання, вірю в це.

РS. Для конспірологів. Це мій пост, і моя думка», – зазначила Ірина Геращенко.

Багатьох підставив– засмучена колишня речниця Української Галицької партії Анна Герич.

«Ну, не здивував. Бо відколи знявся з голови партії «Голос», я цього чекала. Але, думаю, багатьох підставив :( », – переконана Анна Герич.

Доповнюється…

Додамо, що партія «Голос» Святослава Вакарчука була створена під позачергові вибори 2019 року, які на гребені популярності «Зе-команди» ініціював президент Володимир Зеленський. Співак Вакарчук був першим номером у списку «Голосу» та завдяки своїй відомості та підтримці привів до парламенту 20 народних депутатів…

Це вже не вперше Святослав Вакарчук покидає велику політику. У 2007 році він ставав нардепом від політсили «Наша Україна – Народна самооборона», але через рік присутності в політикумі склав свої повноваження, як і сьогодні.