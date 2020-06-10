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В Україні змінили правила виписки з лікарні хворих на COVID-19

Ольга Денисяка

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Міністерство охорони здоров’я змінює підхід до виписки людей зі стаціонарів і до зняття діагнозу COVID-19. Замість двох ПЛР-тестів одужавшим робитимуть один. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 10 червня, передає УП.

 

«Раніше в нас критерієм для виписки були відсутність клінічних симптомів, а також два підряд негативних ПЛР-тести. Сьогоднішні критерії – це  відсутність клінічних симптомів, а також один негативний ПЛР-тест», – зауважив Віктор Ляшко.

Міністр заявив, що таким чином очікується збільшення кількості одужавших від коронавірусу.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок середи, 10 червня, в Україні лабораторно підтвердили 28 381 випадок коронавірусу. За останню добу виявили 525 нових хворих.

Зокрема, на Львівщині коронавірусну інфекцію підтвердили у 2289 мешканців. За останню добу виявили 78 нових хворих.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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