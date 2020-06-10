У пішохідному пункті пропуску «Шегині» скупчилася черга із кількасот людей, які прямують за кордон

Щоденно через пункт пропуску «Шегині», який наразі є єдиним пішим переходом на українсько-польському кордоні, перетинає від 2,5 до 3 тисяч осіб. Протягом останніх днів спостерігається збільшення кількості громадян, які прямують за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.

Прикордонники наголошують, що з боку української влади немає карантинних обмежень для громадян, які слідують закордон. Працівники ДПСУ оформляють таких осіб ритмічно, без будь-яких затримок.

Однак через карантинні заходи зросла тривалість проведення польською стороною контрольних процедур відносно осіб, які прибувають із-за кордону. За інформацією, отриманою від суміжної сторони, усім особам, які прибувають в Польщу, проводиться температурний скринінг, щодо них здійснюється санітарний контроль, а окремі категорії подорожуючих скеровуються на карантин. Також збирається інформація про місце проживання чи перебування особи на обов’язковому карантині (воєводство/повіт, назва місцевості, вулиця, номер будинку або квартири, поштовий код, номер контактного телефону). Крім того, щогодини, протягом 10 хвилин, проводиться санітарна обробка приміщень, у яких здійснюються контрольні операції.

«Проведення вищевказаних заходів збільшує час оформлення осіб польською стороною. Як результат, громадянам після проходження усіх видів контролю на вихід з України доводиться по декілька годин очікувати, аби потрапити на територію Республіки Польща», – зазначають у ДПСУ.

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При цьому прикордонники відзначають, що ситуаційно перед польським пунктом пропуску виникає значне накопичення осіб, інколи в черзі одночасно може перебувати близько 400 осіб.

«Просимо громадян врахувати цю інформацію при плануванні подорожі до Республіки Польща та по можливості обирати для перетину кордону автомобільні пункти пропуску», – закликають у ДПСУ.

Нагадаємо, що наразі на українсько-польському кордоні функціонують пункти пропуску «Ягодин», «Краківець» та «Рава-Руська», де здійснюється пропуск легкового автотранспорту.

Як повідомляв Львівський портал, у ніч на 16 травня відновив свою роботу міжнародний пункт пропуску «Шегині», що на Львівщині. Проте наразі пропускають лише пішоходів.