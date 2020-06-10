У Львові візьмуться за модернізацію сцени Оперного театру

Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проєктів розглядає питання про модернізацію сцени Львівського національної опери. Діюче електромеханічне обладнання верхньої механізації сцени театру в експлуатації вже 35 років замість передбачених 15-ти. Це призводить до побічного звукового супроводу під час вистави, а також зазстаріле обладнання унеможливлює сучасні постановки за прикладом кращих світових сцен. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

Модернізація сцени є ключовим пунктом програми розвитку Львівської опери «Український прорив» генерального директора та художнього керівника театру Василя Вовкуна.

«Минулого року в нас працював німецький режисер Міхаель Штурм, який поставив оперу Вагнера «Лоенгрін», і його технічні вимоги ми не змогли виконати через застарілість обладнання. Надалі поляки ставитимуть «Турандот», наступного року мюнхенська постановочна група ставитиме «Алкіда» Бортнянського, також запланована постановка опери словацькою командою… Таким чином, ми весь час стикаємося із тим, що повинні пояснювати, чому не можемо виконати той чи інший режисерський задум», – пояснює Василь Вовкун.

Також керівник зазначив, що метою мистецького колективу Львівської опери є представити на сцені театру якісні сучасні постановки українських творів та розширити репертуар світовою класикою, також запрошувати до співпраці кращих співаків, артистів балету, диригентів та режисерів, організовувати майстер-класи та фестивалі.

«Ми хочемо бути в європейському тренді, і це вимагає відповідних технічних засобів: це не тільки спеціальні світлові прилади, а й встановлення проєкторів, нова система керування (пульти), щоб режисер міг керувати всім процесом автоматизовано через комп’ютерну систему. Зараз ми це все робимо вручну», – додав Василь Вовкун.

Зазначається, що проєкт заручився підтримкою депутатського корпусу із Львівщини, зокрема Ростислава Тістика, Ореста Саламахи, які відвідали закулісся театру, й завдяки активній позиції яких вдалося попередньо підтримати проєкт.

«Питання фінансування проєкту приймалося непросто, адже значна частина держбюджету йде на боротьбу з пандемією Covid-19 та боротьбу з російською агресією на Донбасі… Тому, в час кризи, проблеми в сфері культури не є пріорітетними. Я, разом з колегою-депутатом від Львівщини Орестом Саламахою переконав членів Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проєктів та спільно нам вдалося попередньо підтримати модернізацію сцени!», – наголосив Ростислав Тістик.

Фото: Facebook/Львівська опера