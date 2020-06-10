На Львівщині прогнозують туман, грози і град

Негода на Львівщині продовжується. У четвер, 11 червня, у Львові та області синоптики прогнозують грози, туман, шквали і навіть град. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме 13-15 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +28°C. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м.

Вдень територією області пройдуть грози, на півдні – сильні зливи, подекуди падатиме град. Шквали до 15-20 м/с.

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Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки. Під час негоди не ходіть попід розлогими деревами та великими рекламними щитами, а найкраще – залишайтесь удома.

Нагадаємо, 7 червня у Сколівському районі випав град завбільшки з перепелине яйце.