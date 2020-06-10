ДБР повідомило Порошенку про підозру

Державне бюро розслідувань вручило підозру Петру Порошенку у справі про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Про це Львському порталу повідомили у пресслужбі ДБР.

«Прокурори Офісу Генерального прокурора за дорученням Генерального прокурора повідомили про підозру п’ятому президенту України», – йдеться в повідомленні.

Водночас, як повідомляє hromadske, адвокат Порошенка Ілля Новіков розповів іншу версію.

«Допит не відбувся. Намагалися вручити Порошенку підозру. Ще до того, як почався допит, до нас підійшов представник Офісу генпрокурора, не представився. Ми відмовилися спілкуватися з цією людиною. Зараз Петро Порошенко залишив будівлю ДБР», – зазначив адвокат.

Новіков додав, що, за законом, підозру народному депутату має вручати особисто генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Як повідомляв Львівський портал, у Музеї Івана Гончара в Києві заявили, що 26 травня працівники Державного бюро розслідувань увірвалися у будівлю, зламавши вхідні двері. Якраз в цей день відбувалася презентація для преси колекції картин родини Порошенків.