У світі від COVID-19 вже одужали 3,5 мільйона людей

Станом на 9 червня у світі коронавірусом заразилися 7 235 413 людей. При цьому померли 409 508 осіб, а одужали 3 564 103. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільша кількість хворих наразі зафіксована у США та Бразилії. Так, загалом у США на COVID-19 захворіло 2 007 449 людей, а у Бразилії – 710,887. Коронавірус забрав життя 19,044 людей у США, водночас 18,925 летальних випадків зафіксували у Бразилії.

Що стосується Європи, то тут коронавірусна інфекція іде на спад.

У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу зафіксовано:

Росія – 5,971 (+112) Британія – 40,597 (+55) Італія – 33,964 (+65) Франція – 29,209 (+54) Молдова – 353 (+12) Бельгія – 9,606 (+11) Україна, – 797(+9) Німеччина – 8,783 (+7) Білорусь – 276 (+7) Румунія – 1,339 (+6) Португалія – 1,485 (+6)

Найбільша кількість захворілих минулої доби у Європі:

Росія – 476,658 (+8,985) Британія – 287,399 (+1,205) Білорусь – 49,453 (+823) Польща 27,160 (+599) Україна – 27,462 (+463) Італія – 235,278 (+280) Франція – 154,188 (+211) Португалія – 34,885 (+192) Іспанія – 288,797 (+167) Нідерланди – 47,739 (+165)

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок вівторка, 9 червня, в Україні лабораторно підтвердили 27 856 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 394 нових хворих.