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У світі від COVID-19 вже одужали 3,5 мільйона людей

Ольга Денисяка

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Станом на 9 червня у світі коронавірусом заразилися 7 235 413 людей. При цьому померли 409 508 осіб, а одужали 3 564 103. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За даними Worldometers, найбільша кількість хворих наразі зафіксована у США та Бразилії. Так, загалом у США на COVID-19 захворіло 2 007 449 людей, а у Бразилії – 710,887. Коронавірус забрав життя 19,044 людей у США, водночас 18,925 летальних випадків зафіксували у Бразилії.

Що стосується Європи, то тут коронавірусна інфекція іде на спад.

У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу зафіксовано:

  1. Росія – 5,971 (+112)
  2. Британія – 40,597 (+55)
  3. Італія – 33,964 (+65)
  4. Франція – 29,209 (+54)
  5. Молдова – 353 (+12)
  6. Бельгія – 9,606 (+11)
  7. Україна, – 797(+9)
  8. Німеччина – 8,783 (+7)
  9. Білорусь – 276 (+7)
  10. Румунія –  1,339 (+6)
  11. Португалія – 1,485 (+6)

Найбільша кількість захворілих минулої доби у Європі:

  1. Росія – 476,658 (+8,985)
  2. Британія – 287,399 (+1,205)
  3. Білорусь – 49,453 (+823)
  4. Польща 27,160 (+599)
  5. Україна – 27,462 (+463)
  6. Італія – 235,278 (+280)
  7. Франція – 154,188 (+211)
  8. Португалія – 34,885 (+192)
  9. Іспанія – 288,797 (+167)
  10. Нідерланди – 47,739 (+165)

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок вівторка, 9 червня, в Україні лабораторно підтвердили 27 856 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 394 нових хворих.

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