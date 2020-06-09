У світі від COVID-19 вже одужали 3,5 мільйона людей

Станом на 9 червня у світі коронавірусом заразилися 7 235 413 людей. При цьому померли 409 508 осіб, а одужали 3 564 103. Про це повідомляє Львівський портал.
За даними Worldometers, найбільша кількість хворих наразі зафіксована у США та Бразилії. Так, загалом у США на COVID-19 захворіло 2 007 449 людей, а у Бразилії – 710,887. Коронавірус забрав життя 19,044 людей у США, водночас 18,925 летальних випадків зафіксували у Бразилії.
Що стосується Європи, то тут коронавірусна інфекція іде на спад.
У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу зафіксовано:
- Росія – 5,971 (+112)
- Британія – 40,597 (+55)
- Італія – 33,964 (+65)
- Франція – 29,209 (+54)
- Молдова – 353 (+12)
- Бельгія – 9,606 (+11)
- Україна, – 797(+9)
- Німеччина – 8,783 (+7)
- Білорусь – 276 (+7)
- Румунія – 1,339 (+6)
- Португалія – 1,485 (+6)
Найбільша кількість захворілих минулої доби у Європі:
- Росія – 476,658 (+8,985)
- Британія – 287,399 (+1,205)
- Білорусь – 49,453 (+823)
- Польща 27,160 (+599)
- Україна – 27,462 (+463)
- Італія – 235,278 (+280)
- Франція – 154,188 (+211)
- Португалія – 34,885 (+192)
- Іспанія – 288,797 (+167)
- Нідерланди – 47,739 (+165)
Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок вівторка, 9 червня, в Україні лабораторно підтвердили 27 856 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 394 нових хворих.
Ольга Денисяка