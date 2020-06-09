У липні почнуть ремонтувати вулицю Пилипа Орлика

Вулицю Пилипа Орлика у Львові розпочнуть капітально ремонтувати у липні. Наразі ж закінчують підготовку усіх документів. Під час ремонту планують відновити дорожнє покриття, хідники, облаштувати велосипедну доріжку та нове освітлення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що ремонт цієї вулиці почнуть в липні, а зараз тривають тендерні процедури.

«Планували робити поточним ремонтом, але зупинились на капітальному ремонті. Також будуть окремі смуги, велодоріжка, хідник. У нас ще готові проекти по вул. Мазепи, вул. Грінченка, але ці роботи вже будуть наступного року», – сказав Андрій Садовий.

Про ремонт доріг у Львові читайте у матеріалі «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».

Львівський портал писав про дороги державного значення, які у 2020 році збираються ремонтувати на Львівщині. Детальніше про це – ТУТ.

Фото: ЛМР