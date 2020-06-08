На Львівщині двоє нетверезих водіїв пропонували поліцейським хабарі

Впродовж ночі 8 червня на Львівщині двоє нетверезих водіїв намагались відкупитись від поліції. Порушники пропонували 390 доларів та 15 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Один з випадків трапився на автодорозі Львів-Шегині біля міста Городок. Патрульні зупинили Volkswagen Golf за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами.

У 28-річного водія виявили ознаки алкосп’яніння. Він відмовився від перевірки та почав пропонувати патрульним 300 доларів США, щоб його відпустили і не складали адміністративні матеріали.

Інспектори викликали слідчо-оперативну групу Городоцького відділу поліції. На водія склали протокол за керування транспортним засобом в стані сп’яніння та винесли постанову за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами.

Другий випадок трапився близько 03:00 години на автодорозі Київ-Чоп біля населеного пункту Пасіки – Зубрицькі. 38-річний водій керуючи автомобілем Volkswagen Passat на очах у патрульних перетнув суцільну смугу.

«Під час спілкування із водієм патрульні помітили сильні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік виявив бажання пройти перевірку в медичному закладі. Результат перевірки — 2,54 проміле. Поліцейські почали оформляти адмінматеріали, а порушник вирішив спробувати запобігти цьому. Він запропонував патрульним 15 тисяч гривень неправомірної вигоди», – пояснюють патрульні.

На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Пустомитівського відділу поліції. На чоловіка склали протокол за керування транспортним засобом в стані сп’яніння та винесли постанову за порушення вимог розмітки проїзної частини доріг.

Цим чоловікам загрожує відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі.