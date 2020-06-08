Коронавірус у Європі: Росія лідирує за кількістю нових інфікувань та смертності

Станом на 8 червня у світі коронавірусом заразилися 7 102 965 людей. При цьому померли 406 343 осіб, а одужали – 3 466 591. Про це повідомляє Львівський портал.
За даними Worldometers, найбільша кількість хворих наразі зафіксована у США та Бразилії. Так, загалом у США на COVID-19 захворіло 2 007 449 людей (+18 905 за минулу добу), а у Бразилії – 691 962 (+18,375 за минулу добу). Коронавірус забрав життя 112 469 (+373 минулої доби) людей у США, водночас 36 499 (+542 минулої доби) летальних випадків зафіксували у Бразилії.
Що стосується Європи, то тут коронавірусна інфекція іде на спад.
У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу зафіксовано:
1.Росія – 5,859 (+134)
2.Британія – 40,542 (+77)
- Італія – 33,899 (+53)
4.Бельгія – 9,595 (+15)
5.Франція – 29,155 (+13)
6.Україна, Румунія – 788, 1,333 (по +11)
7.Молдова – 341 (+10)
8. Німеччина – 8,776 (+7)
9.Білорусь – 269 (+6)
10.Португалія – 1,479 (+5)
Найбільша кількість захворілих минулої доби у Європі:
1.Росія – 467,673 (+8,984)
2.Британія – 286,194 (+1,326)
3.Білорусь – 48,630 (+879)
4.Польща 26,561 (+575)
5.Україна – 26,999 (+485)
6.Франція – 153,977 (+343)
7.Португалія – 34,693 (+342)
8.Іспанія – 288,630 (+240)
9.Нідерланди – 47,574 (+239)
10.Італія – 234,998 (+197)
Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок понеділка, 8 червня, в Україні лабораторно підтвердили 27 462 випадки коронавірусу. Водночас померли 797 українців, одужали 12 195 осіб.
Соломія Головіна