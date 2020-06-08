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Коронавірус у Європі: Росія лідирує за кількістю нових інфікувань та смертності

Соломія Головіна

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Станом на 8 червня у світі коронавірусом заразилися 7 102 965 людей. При цьому померли 406 343 осіб, а одужали – 3 466 591. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За даними Worldometers, найбільша кількість хворих наразі зафіксована у США та Бразилії. Так, загалом у США на COVID-19 захворіло 2 007 449 людей (+18 905 за минулу добу), а у Бразилії – 691 962 (+18,375 за минулу добу). Коронавірус забрав життя 112 469 (+373 минулої доби) людей у США, водночас 36 499 (+542 минулої доби) летальних випадків зафіксували у Бразилії.

Що стосується Європи, то тут коронавірусна інфекція іде на спад.

У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу зафіксовано:

1.Росія – 5,859 (+134)

2.Британія – 40,542 (+77)

  1. Італія – 33,899 (+53)

4.Бельгія – 9,595 (+15)

5.Франція – 29,155 (+13)

6.Україна, Румунія – 788, 1,333 (по +11)

7.Молдова – 341 (+10)

8. Німеччина – 8,776 (+7)

9.Білорусь – 269 (+6)

10.Португалія – 1,479 (+5)

Найбільша кількість захворілих минулої доби у Європі:

1.Росія – 467,673 (+8,984)

2.Британія – 286,194 (+1,326)

3.Білорусь – 48,630 (+879)

4.Польща 26,561 (+575)

5.Україна – 26,999 (+485)

6.Франція – 153,977 (+343)

7.Португалія – 34,693 (+342)

8.Іспанія – 288,630 (+240)

9.Нідерланди – 47,574 (+239)

10.Італія – 234,998 (+197)

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок понеділка, 8 червня, в Україні лабораторно підтвердили 27 462 випадки коронавірусу. Водночас померли 797 українців, одужали 12 195 осіб.

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