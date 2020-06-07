На Львівщині нетверезий водій намагався підкупити патрульних

Поблизу селища Вехнє Синьовидне у Сколівському районі 35-річний водій автомобіля Hummer намагався дати хабар патрульному поліцейському. Чоловіка зупинили через порушення правил дорожнього руху, згодом виявилось, що він ще й нетверезий. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

На трасі Київ-Чоп біля населеного пункту Верхнє Синьовидне патрульні зупинили автомобіль Hummer під керуванням 35-річного мешканця Львівщини за порушення ПДР.

«У водія виявили ознаки алкосп’яніння. Від перевірки він відмовився. Під час оформлення адмінматеріалів чоловік підійшов до патрульного і засунув йому під світловідбиваючий жилет 100 доларів США», – йдеться в повідомленні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Сколівського відділу поліції. На порушника винесли об’єднану постанову за керування транспортним засобом без необхідних документів, порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами, а також склали протокол за керування в стані сп’яніння. Тепер чоловікові загрожує відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі.