Суд відмовився штрафувати перевізника за нелегальні платні рейси через кордон

Яворівський райсуд Львівщини повернув поліції адмінпротокол, складений на водія компанії East West Eurolines, який під час карантину нелегально перевозив людей через українсько-польський кордон. Попри те, що такі перевезення мали бути безкоштовними, водій брав з пасажирів по 50 злотих (340 грн за курсом НБУ) за проїзд 500 метрів через пункт пропуску «Корчова-Краківець», пише Zaxid.Net.

Через перевезення, організацією яких мала займатися Львівська ОДА, ще наприкінці квітня виник скандал. На водія одразу склали протокол за порушення правил карантину, окрім того поліція мала встановити організаторів цих перевезень. Але виявилось, що єдиний по цій ситуації переданий в суд протокол повернули назад у поліцію.

«Згідно з протоколом про адмінправопорушення, 26 квітня 2020 року на АЗС «ОККО» у селищі Краковець водій здійснював нерегулярні перевезенння пасажирів через державний кордон під час проведення в Україні карантинних заходів, не маючи при собі маршруту руху, погодженого з органами Нацполіії, та перебував без респіратора або захисної маски, чим порушив вимоги постанови Кабміну», – вказано у постанові суду.

Однак суддя Яворівського райсуду Наталія Швед погодилася із адвокатом водія, що цей протокол був складений із порушеннями, оскільки у ньому є кілька виправлень – переправлена дата складання і пункт постанови Кабміну, за яким кваліфіковано дії водія. У таких випадках суд має право повернути протокол назад до поліції, щоб там виправили недоліки.

Втім, інструкція зі складання адмінпротоколів, затверджена наказом МВС, не допускає закреслень, внесення виправлень чи доповнень до протоколу після того, як його підпише особа, якій інкримінують адмінпорушення. Через це, коли суди повертають такі протоколи поліції для усунення недоліків, часто назад у суд вони вже не надходять.

Тобто водій East West Eurolines цілком може уникнути покарання за здійснення незаконних перевезень. Окрім цього у поліції наразі не можуть сказати, на якій стадії ситуація із пошуком організаторів цих перевезень.

На фотографіях очевидців помітно, що українців через кордон перевозили автобуси компанії East West Eurolines, під цим брендом їздять автобуси «АТП-14631», яке належить депутату Львівської облради Андрію Думі. Однак у розмові із ZAXID.NET Андрій Дума заявив, що це не його автобуси, а брендом East West Eurolines користуються кілька перевізників.

Раніше Львівський портал опублікував матеріал: «Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»