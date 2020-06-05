У Львові відмовились госпіталізувати пенсіонера із підозрою на коронавірус

Карета «швидкої» і приймальня 8-ої лікарні на вулиці Навроцького відмовилась госпіталізовувати 87-річного професора Львівської політехніки Олександра Міняйла, у якого двостороннє запалення легень та підозра на коронавірус. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив його внук Андрій Міняйло.

Сімейний лікар підозрює у 87-річного львів’янина коронавірус, а також уже діагностував двосторонню пневмонію. Відтак рекомендував госпіталізацію.

Сьогодні, 5 червня, стан хворого різко погіршився, а «швидка», яка приїхала на виклик, відмовила у госпіталізації, бо начебто у лікарнях Львова немає місць.

«Моєму дідусю, Міняйлу Олександру Семеновичу, 87 років. Він є професором Львівської політехніки (доктор технічних наук, професор кафедри Електричних станцій Інституту енергетики та систем керування, – ред). Три дні тому, 2 червня, йому зробили ПЛР-тест, але результатів немає досі. Ми маємо скерування від сімейного лікаря-терапевта на госпіталізацію, але «швидка» відмовляється це робити. Вже третій день нам говорять, що немає вільних місць у лікарнях. Сімейний лікар каже, що у дідуся двостороння пневмонія і вірогідність коронавірусу становить на 99%, тож йому потрібна термінова госпіталізація», – розповів Андрій Міняйло.

Онук підозрює, що дідусь міг заразитися COVID-19 від іншого родича, який нездужає із високою температурою п’ятий день поспіль. Більше того, сам Андрій Міняйло із дружиною теж підозрюють, що вже заразились.

«Уже температуримо я із дружиною і також чекаємо на результати тестів на коронавірус. Але зараз найголовніше – врятувати дідуся, бо він вмирає, а його ніхто не забирає у лікарню, бо немає місць… Учора (4 червня, – ред) йому стало зовсім погано, він втратив свідомість. «Швидка», яка була в нас вчора, відмовилась його забирати. Відтак я самотужки поїхав у 8-му міську клінічну лікарню, але там також повідомили, що немає місць. Якщо це правда, що у Львові вже немає місць для госпіталізації хворих на коронавірус, то це – справжній колапс, а про це ніхто не говорить. Люди на вулиці розслабились, ходять без масок, а насправді кількість хворих така, що їх уже відмовляються госпіталізовувати», – дивується Андрій Міняйло.

Львівський портал звернувся за коментарем до керівниці міського штабу боротьби із коронавірусом Галини Слічної. Посадовиця була відверто подивована цією ситуацією і запевнила, що лікарні Львова продовжують приймати хворих із підозрою на COVID-19.

«Я в шоці… У Львові є дві лікарні, які визначені базовими для госпіталізації хворих із підозрою на коронавірус: 1-ша лікарня на Ужгородській та 8-ма на Навроцького. Станом на сьогодні, 5 червня, у 1-ій лікарні знаходиться 49 хворих, із них у реанімації – двоє людей. У 8-й лікарні перебуває 48 хворих, у реанімації – п’ятеро, ще троє на апаратах ШВЛ. Вільні місця є в обох лікарнях, і вони приймають хворих із підозрою на коронавірус», – переконує Галина Слічна.

Зазначимо, що хворих на коронавірус приймає також і Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня, що на вул. Пекарській. Зараз там лікуються 166 таких пацієнтів.

Невдовзі після розмови із журналістом Львівського порталу Галина Слічна зателефонувала знову і повідомила, що за 87-річним Олександром Міняйлом вже виїхала карета швидкої допомоги. Чоловіка мають госпіталізувати у 8-му лікарню.

Як відомо, у лікарнях Львова для пацієнтів із підозрою на коронавірус підготовлено понад 1500 місць. Ще понад 2500 місць підготовлено по області.