П’яний мотоцикліст не зміг здолати кільцеву дорогу у Львові (відео)

У Львові п’яний мотоцикліст потрапив у ДТП на кільці вулиць Княгині Ольги та Володимира Великого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Сьогодні, 6 червня, близько 5 години ранку на кільці вулиць Княгині Ольги та Володимира Великого водій мотоцикла Loncin на швидкості, не впорався з керуванням і потрапив в ДТП.

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Коли приїхали патрульні, то чоловік відмовився від госпіталізації. Перевірка на пристрої драгер показала сп’яніння 1,91 проміле.

На порушника склали два протоколи: за порушення ПДР, що спричинило ДТП та керування транспортним засобом в стані сп’яніння.

Загалом, цієї ночі патрульні склали 11 протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.