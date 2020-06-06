19 річного хлопця судять за спробу вбивства у Львові

У Львові судять 19 річного хлопця за спробу вбивства людини на вулиці. Про це Львівському порталу повідомили у прокуратурі Львівської області.

Хлопця обвинувачують у спробі умисного вбивства. Відповідний акт вже скеровано до суду.

«Як встановили слідчі Шевченківського відділу ГУ НП у Львівській області, інцидент стався цьогоріч, 2 лютого, близько 18:40 на вулиці у Львові. Під час раптового конфлікту, який переріс у бійку, юнак завдав 21-річному постраждалому декілька ударів ножем у спину, спричинивши численні травми», – йдеться у повідомленні.

Зупинили зловмисника випадкові свідки. Тепер молодику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Справа перебуває на розгляді у Шевченківському районному суді Львова.